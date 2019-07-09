«Новосибирские Мальдивы»: ядовитое озеро притягивает любителей фотографироваться
Необычный цвет получился из-за того, что в технической воде растворены соли кальция и оксиды различных металлов.
© Фото: crunch_mint, Instagram
У жителей Новосибирска и области появилась новая локация для ярких снимков в Instagram. Маленькое озеро с голубой водой привлекло внимание блогеров, и в соцсетях стало все больше появляться фото на фоне «Новосибирских Мальдив».
На самом деле, водоем является золоотвалом, туда сливает отходы местная ТЭЦ-5.
Бирюзовый цвет получился из-за того, что в технической воде растворены соли кальция и оксиды различных металлов, сообщает НГС.
Специалисты ТЭЦ заявляют, что озеро не представляет опасности, но все же не советуют трогать воду, так как могут возникнуть аллергические реакции.