«Новосибирские Мальдивы»: ядовитое озеро притягивает любителей фотографироваться

У жителей Новосибирска и области появилась новая локация для ярких снимков в Instagram. Маленькое озеро с голубой водой привлекло внимание блогеров, и в соцсетях стало все больше появляться фото на фоне «Новосибирских Мальдив».

© crunch_mint, Instagram

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На самом деле, водоем является золоотвалом, туда сливает отходы местная ТЭЦ-5.

Бирюзовый цвет получился из-за того, что в технической воде растворены соли кальция и оксиды различных металлов, сообщает НГС.

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Специалисты ТЭЦ заявляют, что озеро не представляет опасности, но все же не советуют трогать воду, так как могут возникнуть аллергические реакции.