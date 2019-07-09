«Тираннозавры» устроили безумный забег на ипподроме: видео

Необычный забег провели на ипподроме в Вашингтоне. Соревноваться в скорости вышли 25 человек в костюмах тираннозавров.

Оказалось, что забег устроила одна из компаний, передает Fox 11. Такие мероприятия она проводит уже в пятый раз, причем последние три года сотрудники соревнуются именно в костюмах тираннозавров.

Один из участников не справился с костюмом и упал. Остальные благополучно добрались до финиша. Победителем стал тираннозавр под номером 13.