Ученые: гигантский ледник в Антарктиде приведет Землю к катастрофе

Ученые Национального научного фонда США заявили, что за последние шесть лет у пяти ледников Антарктиды удвоились темпы таяния. И как минимум один из них - ледник Туэйтса - может начать разрушаться. Об этом сообщает издание Phys.org.

Исследователи не могут сказать, с какой скоростью будет таять ледник, потому что колебания климата являются непредсказуемыми. Но ученые из Технологического института Джорджии, Лаборатории реактивного движения NASA и Вашингтонского университета примерно просчитали поведение ледника Туэйтса по нескольким сценариям.

Сценарии являются похожими друг на друга, все они указывают на то, что даже если глобальное потепление будет остановлено, нестабильность таянья ледника сохранится, и в ближайшие столетия талая вода будет поднимать уровень мирового океана.

Если ледник потеряет так называемую стабильность, он продолжит таять без дополнительных воздействий, и это больше всего беспокоит ученых.

По словам исследователей, климатические изменения только повлияют на скорость процесса. Перейдя точку невозврата, ледник Туэйтса может растаять за 150 лет, только от этого уровень мирового океана поднимется на полметра.

Как заявили исследователи, гренландские ледники уже перешли точку невозврата. За десять лет скорость потери ледяного покрова в некоторых регионах Гренландии возросла в четыре раза, и остановить данный процесс невозможно.