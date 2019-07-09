Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.

На спутниковых снимках, предоставленных CNN компанией Planet Labs, Inc, видна гигантская трещина, появившаяся после подземных толчков. Разлом виден почти над эпицентром землетрясения.

Событие произошло на глубине около восьми километров и стало результатом скачкообразного разрушения на стыке Тихоокеанской и североамериканской тектонических плит. На некоторых участках дорог в Калифорнии также появились трещины, некоторые закрыты на ремонт.