Госдума рекомендовала запретить ввозить вино и воду из Грузии

В Госдуме приняли постановление о заявлении «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии». За документ депутаты проголосовали единогласно.

«Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», - приводятся на сайте Госдумы слова ее председателя Вячеслава Володина.

Меры могут предусматривать запрет ввоза вина и воды из Грузии, а также ограничение денежных переводов из России в эту страну. По словам Володина, объемы переводов только за прошлый год составили $641 млн.

«Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство», - добавил он.

Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения экономических мер и внести предложения президенту РФ. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, решение по санкциям еще не принято.

«Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное, скажем так, единодушие этой позиции, которую они заняли на фоне вот этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего», - цитирует Пескова РИА Новости.

Поводом к рассмотрению экономических мер в отношении Грузии стали антироссийские провокации в этой стране. Так 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире вечернего шоу произнес монолог, в котором нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина.