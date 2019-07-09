Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву

Днем 10 июля температура воздуха составит от +18°C до +20°C в Москве, в Подмосковье – от 17°C до 22°C. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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