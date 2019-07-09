Гроза и сильный ветер обрушатся на Москву
В ближайшие дни в столичном регионе пройдут сильные дожди, усилится ветер до 15 метров в секунду.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области о предстоящем желтом уровне погодной опасности.
Опасный период продлится со среды 10 июля до пятницы 12 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра. Предупреждение действует из-за сильного ветра и ливневых дождей.
Днем 10 июля температура воздуха составит от +18°C до +20°C в Москве, в Подмосковье – от 17°C до 22°C. Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.