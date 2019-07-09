Радикалы жгут файеры у здания национального медиарегулятора в Киеве

Во время заседания по ситуации вокруг телеканала NewsOne рядом со зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания радикалы подожгли файеры.

Они требуют лишить СМИ лицензии, так как телеканал ранее хотел провести телемост с Россией. По данным RT, в акции у здания национального медиарегулятора участвуют порядка ста представителей «Национального корпуса». У здания также находятся правоохранители.

Телемост «Надо поговорить» с российским каналом «Россия 1» отменили из-за угроз в адрес украинских журналистов и их близких. Около 300 радикалов уже провели акцию протеста рядом со зданием NewsOne. Они поджигали файеры, бросали петарды и выкрикивали антироссийские лозунги.