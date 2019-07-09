Десятки пострадавших: в Испании забеги быков закончились трагедией

Смельчаки со всего мира съехались в эти дни в Испанию, чтобы принять участие в главном событии праздника Сан-Фермин - забегах быков. Город Памплона в эти дни принимает более миллиона туристов.

Каждый день утром по улицам города проходят забеги с быками. За несколько минут, которые бегут животные, они успевают покалечить несколько человек.

На второй день забега были госпитализированы пять человек. По сообщению телеканала RTVE, в общей сложности более 60 человек обратились за медпомощью. У них диагностированы преимущественно синяки, ушибы и вывихи.

Днем ранее за помощью обратились более 50 человек. Шестеро из них госпитализированы. Среди них 46-летний житель США. Он получил травму шеи и находится в тяжелом состоянии.