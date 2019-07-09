«Невозможно оторваться»: на берегу Финского залива музыкант сыграл мелодию на горящем пианино

В Сети опубликован интересный клип, на кадрах которого музыкант Данила Большаков на горящем пианино играет «H in New England» Макса Рихтера на берегу Финского залива. В конце видео инструмент догорает дотла.

Клип был опубликован на YouTube и за сутки собрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхищаются красотой кадров и звучанием музыки.