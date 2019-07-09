«Невозможно оторваться»: на берегу Финского залива музыкант сыграл мелодию на горящем пианино
На YouTube клип за сутки собрал свыше 100 тысяч просмотров.
© Видео: Данила Большаков, YouTube © Фото: Данила Большаков, YouTube
В Сети опубликован интересный клип, на кадрах которого музыкант Данила Большаков на горящем пианино играет «H in New England» Макса Рихтера на берегу Финского залива. В конце видео инструмент догорает дотла.
Клип был опубликован на YouTube и за сутки собрал более 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхищаются красотой кадров и звучанием музыки.
«Великолепно, очень цепляет за душу. Можно вечность смотреть», - написала одна из пользовательниц.
«Восторг! Невозможно оторваться от просмотра! Смотрю и смотрю», - заявил еще один комментатор.