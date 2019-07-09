Сожгли дотла: уничтожение позиций ВСУ ополченцами ДНР попало на видео

Ополченцы ДНР уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой.

Изначально с помощью БПЛА была проведена проверка местности, после чего бойцы задействовали боевую машину УР-83П. Ее применение не противоречит Минским соглашениям, подчеркивается в «Сводках от ополчения Новороссии».

«Позиция украинских оккупантов была полностью уничтожена благодаря слаженной работе бойцов ДНР», - говорится в публикации.

Кадры с места были опубликованы в Сети.

Уточняется, что в результате обстрела жертв нет.