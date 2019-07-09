Сожгли дотла: уничтожение позиций ВСУ ополченцами ДНР попало на видео
Позиции ВСУ под Марьинкой удалось уничтожить с помощью установки разминирования УР-83П.
© Видео: J Day, Youtube © Фото: J Day, Youtube
Ополченцы ДНР уничтожили позиции ВСУ под Марьинкой.
Изначально с помощью БПЛА была проведена проверка местности, после чего бойцы задействовали боевую машину УР-83П. Ее применение не противоречит Минским соглашениям, подчеркивается в «Сводках от ополчения Новороссии».
«Позиция украинских оккупантов была полностью уничтожена благодаря слаженной работе бойцов ДНР», - говорится в публикации.
Кадры с места были опубликованы в Сети.
Уточняется, что в результате обстрела жертв нет.