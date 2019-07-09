Сотни скачущих по кругу лошадей сняли на видео: кадры с коптера
Прежде чем отправиться в поля на скачки, лошади бегают кругами по степи.
© Видео: CGTN, YouTube © Фото: CGTN, YouTube
В китайском регионе Внутренняя Монголия проходит национальный монгольский фестиваль «Наадам». В рамках праздника проходят спортивные соревнования разных видов: верховая езда, стрельба из лука, борьба и другие.
Квадрокоптер снял завораживающее видео, на которых запечатлено, как сотни лошадей бегают кругами по степи, прежде, чем отправиться в поля на скачки.
«Наадам» является одним из самых главных праздников Монголии. Он проходит в начале июля и позволяет всем желающим окунуться в культуру монгольского народа, попробовать национальную кухню, принять участие в спортивных состязаниях.
На праздник съезжаются огромное количество гостей в этнических костюмах.