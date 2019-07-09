Сотни скачущих по кругу лошадей сняли на видео: кадры с коптера

В китайском регионе Внутренняя Монголия проходит национальный монгольский фестиваль «Наадам». В рамках праздника проходят спортивные соревнования разных видов: верховая езда, стрельба из лука, борьба и другие.

Квадрокоптер снял завораживающее видео, на которых запечатлено, как сотни лошадей бегают кругами по степи, прежде, чем отправиться в поля на скачки.

«Наадам» является одним из самых главных праздников Монголии. Он проходит в начале июля и позволяет всем желающим окунуться в культуру монгольского народа, попробовать национальную кухню, принять участие в спортивных состязаниях.

На праздник съезжаются огромное количество гостей в этнических костюмах.