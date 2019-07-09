Томские приставы арестовали 92 тонны пива за долги
Пивоваренная компания задолжала в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей.
© Фото: Пресс-служба УФССП России по Томской области
В Томской области судебные приставы арестовали 92 тонны пива у предприятия, выпускающего алкогольную продукцию. Стоимость арестованного имущества составляет 14 миллионов рублей.
Речь идет о двух тысячах емкостей светлого пива в кегах объемом 30 и 50 литров, сообщает УФССП по региону. Предприятию придется продать все пиво, чтобы рассчитаться по долгам.
Всего организация задолжала более ста миллионов рублей. Ранее приставы арестовали автомобиль Lexus LX 570 и прицеп, принадлежащие компании.