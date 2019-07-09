Томские приставы арестовали 92 тонны пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 92 тонны пива у предприятия, выпускающего алкогольную продукцию. Стоимость арестованного имущества составляет 14 миллионов рублей.

Речь идет о двух тысячах емкостей светлого пива в кегах объемом 30 и 50 литров, сообщает УФССП по региону. Предприятию придется продать все пиво, чтобы рассчитаться по долгам.

Всего организация задолжала более ста миллионов рублей. Ранее приставы арестовали автомобиль Lexus LX 570 и прицеп, принадлежащие компании.