Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание из-за статьи о пытках

Журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова обвинили в злоупотреблении свободой информации. Дело направлено в городской суд Якутска.

Причиной открытия административного производства стала статья Михаила Романова, опубликованная в апреле 2019 года. Она рассказывал о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета. По его словам, сотрудники ФСБ его похитили, избивали и пытали. В материале участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обнаружил «воздействие на подсознание людей».

«Если я правильно понял ситуацию, майор просто усиленно отрабатывал "заказ" регионального управления ФСБ. Он собирался взять объяснения с журналиста Михаила Романова, который проходит свидетелем по делу Антона Аммосова, сотрудника СВФУ. Аммосова, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске», - цитирует «Ъ» заместителя главреда еженедельника Виталия Обедина.

Сначала в отношении журналиста был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти, так как Романов отказался давать свидетельские показания. А потом - о злоупотреблении свободой информации.

Поводом, по словам Обедина, стала фраза из статьи: «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах».

В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с делом в отношении журналиста в рамках п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ и что держат ситуацию под контролем.