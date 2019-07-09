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Forbes назвал богатейших чиновников России

Александра Арсентьева
12:05 09.07.2019
Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов.
Forbes назвал богатейших чиновников России
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Издание Forbes составило рейтинг 100 богатейших государственных служащих и депутатов России. Их совокупный доход в прошлом году превысил $1,1 миллиарда.

Возглавил список депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов - основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За прошлый год его доход оценивается в 9,97 миллиарда рублей.

На второй строчке рейтинга оказался совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, он задекларировал 4,46 миллиарда рублей.

Тройку лидеров замыкает парламентарий Белгородской областной думы Сергей Гусев, ему принадлежит кондитерская фабрика «Славянка». За год его семья заработала 2,84 миллиарда рублей.

Также в рейтинг вошли вице-премьер Юрий Трутнев (23-я строчка), генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (25-я позиция), глава Минпромторга Денис Мантуров (36-е место).

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