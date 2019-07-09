Очевидцы рассказали, как мужчина спрыгнул с Парящего моста в «Зарядье»

Посетитель московского парка «Зарядье» с разбегу перепрыгнул через ограждение Парящего моста и упал на капот автомобиля.

Работница парка рассказала «Звезде», что инцидент произошел накануне, 8 мая в районе 18.00. По ее словам, молодому человеку было 22 года, странный поступок он совершил на глазах отдыхающих, однако никто его не остановил.

«Он упал на такси, на переднюю часть машины. Он живой, голова очень сильно повреждена», - рассказала работница парка.

Медики прибыли через несколько минут после происшествия. Пострадавшего парня доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Его состояние оценивается, как тяжелое. Изучаются обстоятельства ЧП.