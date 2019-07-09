Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечислили отрасли с наиболее вредными для здоровья условиями труда.

Рейтинг сфер деятельности, работники которых в прошлом году часто обращались к врачу, публикует RT.

В ведомстве считают, что хуже всего приходится работникам предприятий по добыче полезных ископаемых (47,5% профессиональных заболеваний). Следом за ними идут сотрудники обрабатывающих производств (27,3% зарегистрированных случаев).

В список попали также представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

Негативным образом на здоровье работников обычно отражаются тяжелый физический труд, травмы на работе, выбросы вредных химикатов.