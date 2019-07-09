Комитет Совфеда рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора Гехт

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал решение о досрочном прекращении полномочий зампредседателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт. Данное решение приняли во вторник, 9 июля, на заседании, сообщает «Парламентская газета».

«Поступило заявление от Ирины Альфредовны Гехт с просьбой досрочно прекратить ее полномочия с 10 июля», - заявил глава комитета Вячеслав Тимченко.

По его словам, Гехт собирается перейти работать в органы исполнительной власти.

Тимченко также отметил, что 10 июля будет принято окончательное решение о досрочном прекращении полномочий Гехт.

Сейчас Гехт находится на должности заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, она является представителем от исполнительного органа госвласти Челябинской области.