Лондон оправдал отказ RT и Sputnik в аккредитации «распространением дезинформации»

RT и Sputnik не аккредитовали на конференцию по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне. В МИД Британии объяснили свое решение.

Представитель ведомства, чьи слова приводит Press Gazette, сообщил, что в участии на конференции отказано «из-за активного участия в распространении дезинформации».

При этом в МИД Великобритании выражали заинтересованность в освещении конференции международными СМИ, передает RT.

О том, что RT не будет принимать участие в конференции, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, стало известно 5 июля. В британском МИД телеканалу заявили, что «мест нет». Посольство РФ в Лондоне назвало решение внешнеполитического ведомства «дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам».