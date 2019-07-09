Появилось видео встреч Ассанжа с адвокатами в Лондоне

Испанская охранная компания записала встречи Джулиана Ассанжа с адвокатами и посетителями в эквадорском посольстве в Лондоне. Там основатель WikiLeaks находился семь лет. С декабря 2017 по март 2018 года были записаны десятки интервью Ассанжа.

Портал El Pais, где было опубликовано видео, сообщает, что камеры зафиксировали разговоры стратегии защиты. Также были записаны секретные планы по перевозке Ассанжа в Россию или на Кубу, от которых отказался сам основатель WikiLeaks.

Сообщается, что слежкой за ним занималась частная компания Undercover Global S. L., которая отвечает за защиту дипломатического представительства в Великобритании.

Джулиана Ассанжа задержала полиция 11 апреля 2019 года после того, как диппредставительство выдворило его со своей территории. В США основателю WikiLeaks подготовлено обвинение по 18 пунктам. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.