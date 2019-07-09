Путин подарил красноярскому школьнику собаку

Двенадцатилетний Арсений Федоров из Красноярска написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил подарить ему щенка. Сегодня подростку передали собаку.

Золотистого ретривера мальчику от имени президента вручила министр образования Красноярского края Светлана Маковская. Собака - трехмесячная девочка - сразу же освоилась на руках мамы Арсения. Об этом говорится на сайте Министерства образования Красноярского края.

Имя для питомца пока не придумали, но место для него, корм, и все необходимое для ухода за домашним животным уже купили.

© Министерство образования Красноярского края

Мальчик давно мечтал о собаке, для него она станет помощницей. У Арсения расстройство аутического спектра, при этом он ведет насыщенный образ жизни. Он обучается по инклюзивной программе в обычной школе, увлекается горными лыжами, компьютерами и плаванием.

Золотистые ретриверы являются добрыми, спокойными и умными животными. Эта порода идеальна для реабилитации и социализации людей с разными нарушениями.