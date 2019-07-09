Собчак поставила на место грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Телеведущая Ксения Собчак осудила поведение грузинского журналиста Георгия Габунии, обрушившегося с нецензурной бранью на президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Журналистка заявила, что выступает против того, чтобы опускаться до личностных оскорблений и ненормативной лексики. По мнению Собчак, Габуния таким образом продемонстрировал свою слабость. Она считает, что его поведение напоминает выходку подростка.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина - это нелепо и скорее показывает слабость позиции», - подчеркнула Собчак.

В воскресенье вечером, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S" с потока нецензурной брани. В течение первых полутора минут он на русском языке оскорблял российского президента, не стесняясь в выражениях.

Хулиганская выходка журналиста спровоцировала протесты в Тбилиси. В ночь на 8 июля демонстранты столпились у стен телекомпании, пытались ворваться внутрь и бросали в здание различные предметы, требуя забрать лицензию у телеканала.

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия назвал неприемлемым поведение Габунии и извинился за произошедшее, а оскандалившегося журналиста отстранили от работы на два месяца.