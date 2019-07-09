Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собчак поставила на место грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Андрей Аркадьев
10:35 09.07.2019
Журналистка уверена, что опускаться до нецензурных оскорблений - это показывать слабость своей позиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак осудила поведение грузинского журналиста Георгия Габунии, обрушившегося с нецензурной бранью на президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».

Журналистка заявила, что выступает против того, чтобы опускаться до личностных оскорблений и ненормативной лексики. По мнению Собчак, Габуния таким образом продемонстрировал свою слабость. Она считает, что его поведение напоминает выходку подростка.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина - это нелепо и скорее показывает слабость позиции», - подчеркнула Собчак.

В воскресенье вечером, 7 июля, Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S" с потока нецензурной брани. В течение первых полутора минут он на русском языке оскорблял российского президента, не стесняясь в выражениях.

Хулиганская выходка журналиста спровоцировала протесты в Тбилиси. В ночь на 8 июля демонстранты столпились у стен телекомпании, пытались ворваться внутрь и бросали в здание различные предметы, требуя забрать лицензию у телеканала.

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия назвал неприемлемым поведение Габунии и извинился за произошедшее, а оскандалившегося журналиста отстранили от работы на два месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата09.07.2019, 08:39
Уничтожить террористов: кадры масштабных учений десантников
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.07.2019, 18:50
Совокупный кредитный портфель предприятий ОПК превысил 2 трлн рублей
Дата08.07.2019, 17:37
Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:02 В стране и мире
Видео
Появилось видео встреч Ассанжа с адвокатами в Лондоне
10:42 Спорт
Видео
Тело российской гандболистки нашли в водоеме, где запрещено купаться
10:35 В стране и мире
Видео
Собчак поставила на место грузинского журналиста, оскорбившего Путина
09:57 В стране и мире
«Состояние стабильное»: медики рассказали, как себя чувствует девочка из Ингушетии
09:20 В стране и мире
Видео
В Приморье нашли пропавшую девочку, спящую в обнимку с бездомным котенком
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В тобольском МВД сняли ролик о местных полицейских-супергероях
Видео
Сожгли дотла: уничтожение позиций ВСУ ополченцами ДНР попало на видео
Видео
«Ни сын Кавказа, ни мужчина, ни горец»: Кадыров о выходке грузинского журналиста «Рустави 2»
Видео
Лошадь укусила Киркорова во время дефиле: видео
Видео
«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.