Путин назвал ЧП в Керченском проливе попыткой Порошенко удержать власть любой ценой

Бывший президент Украины Петр Порошенко хотел всеми способами удержать власть, поэтому подготовил провокацию в Керченском проливе. Об этом рассказал глава России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма «В борьбе за Украину». Об этом говорится на сайте Первого канала.

«Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения», - заявил президент.

Путин добавил, что есть все основания считать, что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране и, может, отложить выборы.

«Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», - добавил президент России.

Фильм «В борьбе за Украину», посвященный событиям на Майдане и в стране в целом, получил специальный гран-при на кинофестивале в Италии.

В ноябре прошлого года три украинских судна вошли в территориальные воды России. Моряки отказались подчиняться приказам погранслужбы ФСБ и были задержаны. Их обвиняют в нарушении госграницы.