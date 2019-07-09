На Украине могут достроить легендарный Ан-255 «Мрия»

Производители могут в скором времени завершить строительство одного из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире Ан-225 «Мрия». Это произойдет, если проектом заинтересуются инвесторы, сообщает The Mirror.

В данный момент недостроенный летательный аппарат находится в киевском ангаре концерна «Антонов» и готов на 70%. Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе. В конце 80-х заложили две машины, одна из которых находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской авиакомпанией.

Строительство второго Ан-225 было остановлено в 1994 году из-за развала Советского Союза и плохого финансирования. Для окончании сборки концерну «Антонов» нужно 270 миллионов фунтов стерлингов.

«Мрия», что в переводе с украинского означает «мечта», может нести десять танков или 30 автомобилей. Ан-255 имеет размах крыла 88,4 метра, длину 84 метра и грузоподъемность 250 тонн.

В 2016 году концерн заключил договор с китайской Aerospace Industry Corporation of China (AICC) о достройке «Мрии» и последующей передачей Китаю, однако в 2017 году в Пекин потерял интерес к проекту, поскольку большинство аэропортов не в состоянии принимать самолеты таких габаритов.