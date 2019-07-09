Ветеран Войны умерла после нападения в Новгородской области
Пожилую женщину избили и похитили у нее сто тысяч рублей, после чего преступники скрылись.
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В Новгородской области полицейские задержали двоих подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны.
Преступление было совершено 2 июля. С травмами пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.
Как следует из сообщения пресс-службы МВД, подозреваемые избили ветерана и похитили у своей жертвы сто тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Расследование продолжается. Отмечается, что в скором времени дело может быть передано в следственные органы регионального СК России из полиции.