Ветеран Войны умерла после нападения в Новгородской области

В Новгородской области полицейские задержали двоих подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление было совершено 2 июля. С травмами пенсионерку доставили в больницу, где она скончалась.

Как следует из сообщения пресс-службы МВД, подозреваемые избили ветерана и похитили у своей жертвы сто тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Расследование продолжается. Отмечается, что в скором времени дело может быть передано в следственные органы регионального СК России из полиции.