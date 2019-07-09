Боевики обстреляли сирийские провинции Хаму и Латакию

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Эль-Джаммасия, Кафер-Нбуда, Джалама, Эль-Хуаш, Калъат-Эль-Мудик, провинции Хама, а также населенных пунктов Кара-Галия и Мамухия провинции Латакия», - заявил Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 159 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 474,141 тонн.

Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, из них один воздушный «Дювали» и один морской «Баниас», а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска «Джлеб».

Всего, по состоянию на сегодняшний день, с территории иностранных государств на территорию Сирии и с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания возвратилось 401 464 человека.