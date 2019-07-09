СМИ: муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею миллионы

Супруг кассирши, которую задержали по подозрению в похищении более 20 миллионов рублей в банке в Салавате, признался, что проиграл украденную сумму в азартных играх. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», - рассказал источник.

Сейчас подозреваемая Луиза Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО. Женщина исчезла 27 мая вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Суд заочно арестовал женщину по статье «Присвоение или растрата».

Кассиршу задержали вместе с ее семьей на съемной квартире в Казани, однако украденной суммы в размере 24,5 миллиона рублей у них не было обнаружено.