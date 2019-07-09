В «Зарядье» мужчина рухнул с Парящего моста на проезжую часть
Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовкого.
© Видео: kostrova_karina, Instagram © Фото: kostrova_karina, Instagram
В центре Москвы в парке «Зарядье» один из посетителей спрыгнул с Парящего моста на дорогу. Он упал с высоты 13 метров и приземлился на капот автомобиля.
Мужчина выжил и с травмами был доставлен в больницу, уточняет «Интерфакс». Его состояние оценивается как тяжелое.
Обстоятельства, которые сподвигли молодого человека на прыжок, выясняет полиция.