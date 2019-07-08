Консул Болгарии Пламен Петков попал в ДТП в центре Екатеринбурга
Инцидент произошел вечером 7 июля. В результате ДТП никто не пострадал.
© Фото: Анастасия Лехнер, incekb Вконтакте
Вечером 7 июля в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Teana с дипномерами и Toyota Land Cruiser, а также трамвая. За рулем седана находился консул Болгарии Пламен Петков. Фотографии аварии разместили очевидцы в соцсетях.
«Консул Болгарии Петков Пламен в Екатеринбурге влетел в трамвай 13-го маршрута возле главпочтамта», - подписали пост на странице «Екатеринбург ЧП/ДТП» в Instagram.
У Nissan Teana, за рулем которого находился консул, помята левая сторона. В результате ДТП никто не пострадал.
«Водитель автомобиля Toyota при перестроении не уступил дорогу трамваю, после чего машину откинуло на Nissan Teana», - сообщила Ura.ru Наталья Лесникова, руководитель отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.