Поймай меня, если сможешь: в Новосибирске сбежал крокодил
Рептилия ушла на прогулку прямо из цирка-шапито, который приехал в город на гастроли.
© Видео: NGS news, YouTube © Фото: NGS news, YouTube
В Новосибирске во время гастролей цирка-шапито сбежал крокодил. Двухметровому животному удалось незаметно выйти из клетки, беглеца обнаружили прогуливающимся по парковке.
Несмотря на попытки скрыться под грузовым автомобилем, у него ничего не вышло – рептилию поймали.
Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Сообщается, что крокодил угрозы не представлял. На кадрах видно, что пасть животного перемотана скотчем.
Помогали в проведении «спецоперации» обычные прохожие. В результате ни люди, ни животное не пострадали.