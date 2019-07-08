Поймай меня, если сможешь: в Новосибирске сбежал крокодил

В Новосибирске во время гастролей цирка-шапито сбежал крокодил. Двухметровому животному удалось незаметно выйти из клетки, беглеца обнаружили прогуливающимся по парковке.

Несмотря на попытки скрыться под грузовым автомобилем, у него ничего не вышло – рептилию поймали.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. Сообщается, что крокодил угрозы не представлял. На кадрах видно, что пасть животного перемотана скотчем.

Помогали в проведении «спецоперации» обычные прохожие. В результате ни люди, ни животное не пострадали.