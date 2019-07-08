Самолет из Челябинска в Турцию задержали почти на 10 часов

Пассажиры рейса Челябинск - Анталия авиакомпании Red Wings вынуждены почти десять часов ждать свой самолет, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Вылететь в Турцию не могут 218 человек. В настоящее время пассажиров разместили в гостинице. В самолет, который должен был увезти пассажиров в Турцию, попал в грозу. Воздушное судно следовало из Антальи в Челябинск, при подлете к городу в него ударила молния. Инцидент произошел около полуночи.

Борт приземлился благополучно, никто не пострадал. Вылет обратно было решено перенести из соображений безопасности на время, пока инженеры осматривают самолет.