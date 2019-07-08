Самолет совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, был вынужден совершить посадку в Братске Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

По данным журналистов, пятидесятилетней пассажирке стало плохо во время полета. Уточняется, что женщина умерла еще до приземления.

Инцидент произошел 7 июля.