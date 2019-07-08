Самолет совершил вынужденную посадку в Иркутской области из-за смерти пассажира на борту
Инцидент произошел 7 июля, самолет авиакомпании S7 летел из Новосибирска в Якутск.
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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, был вынужден совершить посадку в Братске Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».
По данным журналистов, пятидесятилетней пассажирке стало плохо во время полета. Уточняется, что женщина умерла еще до приземления.
Инцидент произошел 7 июля.