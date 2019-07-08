«Рустави 2» возобновил вещание после протестов

Грузинский телеканал «Рустави-2» возобновил вещание после нескольких часов перерыва, говорится на сайте компании. В настоящее время в эфире идет утренняя программа.

Решение о приостановке вещания в ночь на 8 июля принял генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия. Он вынужден был пойти на такую меру из-за акций протеста, которые проходили возле здания редакции.

Поводом для скандала стали нецензурные высказывания ведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Манифестанты осудили поступок журналиста и попытались ворваться в офис телеканала. Участники акции бросали в здание различные предметы, в том числе яйца и бутылки с водой.

Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а власти страны защитить редакцию. Извиняться за случившееся гендиректор телеканала не стал.

Поведение журналиста уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. Министерство иностранных сил страны расценило его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси.