Почти 24 тысячи пострадавших от наводнения в Иркутской области получили выплаты

В Иркутской области почти 24 тысячам человек, пострадавшим от паводка, выплатили компенсацию по утере имущества. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области.

Всего же на выплаты по 50 и 100 тысяч рублей уже подготовили документы на 1692 человек.

«Нужно в этом направлении усилить работу на местах мэрам и главам поселений, чтобы ускорить процесс обследования домов, оформления документации, информировать население», - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Кроме того, продолжают выплачивать по миллиону рублей родственникам погибших.

«На сегодняшний день мы имеем 20 заявлений на данную выплату, у двух погибших ближайших родственников нет, их захоронения будут производить муниципальные предприятия», - рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.

Ранее Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Паводок начался в конце июня. Причиной тому стали обильные ливни – из-за них реки вышли из берегов. В 10 900 домах в 110 населенных пунктах, которые оказались затоплены, проживают 34 234 человека.