Россию намерены обязать вернуть на прилавки алкогольные энергетики

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии могут обязать Россию вновь ввести в продажу алкогольные энергетические напитки. Об этом сообщают «Известия».

Страны ЕАЭС отмечают, что остановив производство алкогольных энергетических напитков в стране, Российская Федерация тем самым создала барьер для торговли на рынке союза, на что в одностороннем порядке права не имела.

Отмечается, что вопросом займутся на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии, точная дата которого пока неизвестна, однако проект решения уже готов.

Производство и оборот алкогольных энергетиков запрещены в России с начала 2018 года, исключения составляют лишь товары на экспорт.