Мутко потребовал увольнения главы пострадавшего от паводка Нижнеудинского района

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу пострадавшего от паводка Нижнеудинского района Иркутской области. Причиной для возможной отставки стали действия Сергея Худоногова во время наводнения.

Когда вода начала затапливать населенные пункты, а жители района ждали помощи, отдельная бригада со спецтехникой активно работала на земельном участке самого мэра. Это снял на видео один из местных жителей, а затем выложил в интернет.

Правительственная комиссия организовала проверку по факту появления данного ролика. После того, как информация подтвердилась, материалы дела были направлены в прокуратуру.

В настоящее время спасатели и военные продолжают ликвидировать последствия наводнения, сейчас остаются подтопленными два населенных пункта - город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района.