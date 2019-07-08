В МВД Грузии прокомментировали протесты около здания «Рустави-2»

В МВД Грузии высказались по поводу митинга, проходящего перед зданием телеканала «Рустави-2». В министерстве внутренних дел отметили, что соответствующие подразделения МВД существуют для защиты закона.

«Полиция обеспечивает охрану общественного порядка в ходе акции, а также безопасность телекомпании и ее сотрудников», - говорится в сообщении.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что провокационные действия телеведущего направлены против его же страны.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе также осудил поступок журналиста и назвал произошедшее провокацией.

Из-за угроз со стороны митингующих генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия был вынужден заявить о прекращении вещания. Митинги начались после нецензурного высказывания в эфире канала в адрес президента России.