В США показали процесс сборки F-35 Lightning II: видео

Компания Northrop Grumman опубликовала на своем YouTube-канале видеозапись цеха завода, где собирается центральная часть фюзеляжа американского истребителя F-35 Lightning II.

На кадрах видно, как специальные световые проекты, расположенные на потолке предприятия. делают отметки, указывающие сотрудникам компании место установки крепежных и элементов, а также на порядок проведения работ.

Контроль за рабочими осуществляется через рабочие станции инженеров, которые удаленно контролируют технологический процесс.

В феврале Министерство обороны Германии официально исключило истребители ВВС США F-35 из будущих тендеров на закупку перспективной авиационной техники.

В мае этого года Военно-воздушные силы США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя. Они нанесли удар по сети туннелей боевиков в иракском Хамрине в рамках операции «Непоколебимая решимость».