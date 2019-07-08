Порошенко встретили криками «Позор!» в Хмельницком: видео

В рамках тура перед парламентскими выборами бывший глава Украины Петр Порошенко посетил Хмельницкий. Жители политика встретили не слишком гостеприимно: увидев Порошенко, они начали скандировать слово «Позор» на украинском языке. Об этом сообщил народный депутат Александр Онищенко на своей странице в Facebook.

© Александр Онищенко, Facebook

На кадрах видно, что бывший лидер государства приветствует собравшихся, некоторым пожимает руку, однако в ответ слышит «Ганьба».

После того, как видео оказалось в Сети, пользователи стали активно обсуждать его в комментариях.

Тамара Сенько написала: «Вот она, любовь народная».