Порошенко встретили криками «Позор!» в Хмельницком: видео
Встреча бывшего президента Украины Петра Порошенко с жителями состоялась в рамках тура перед парламентскими выборами.
© Видео: Александр Онищенко, Facebook © Фото: Petro Poroshenko globallookpress
В рамках тура перед парламентскими выборами бывший глава Украины Петр Порошенко посетил Хмельницкий. Жители политика встретили не слишком гостеприимно: увидев Порошенко, они начали скандировать слово «Позор» на украинском языке. Об этом сообщил народный депутат Александр Онищенко на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, что бывший лидер государства приветствует собравшихся, некоторым пожимает руку, однако в ответ слышит «Ганьба».
После того, как видео оказалось в Сети, пользователи стали активно обсуждать его в комментариях.
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