Россия и Украина проведут двухчасовой телемост

Граждане России и Украины смогут пообщаться между собой по телемосту в пятницу, 12 июля, в 18.00. Проект под названием «Надо поговорить» организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Мероприятие продлится два часа.

Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко выступила против общения украинцев и россиян по телемосту. У себя на странице в Facebook она призвала вынести вопрос проведения телемоста на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Такого же мнения придерживается лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Политик призвал украинского президента Владимира Зеленского принять меры, чтобы не допускать влияния Москвы на информационное поле Украины.