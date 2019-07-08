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Россия и Украина проведут двухчасовой телемост

Андрей Аркадьев
06:16 08.07.2019
Двухчасовой телемост состоится в пятницу, в 18.00 в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Россия и Украина проведут двухчасовой телемост
© Фото: pixabay

Граждане России и Украины смогут пообщаться между собой по телемосту в пятницу, 12 июля, в 18.00. Проект под названием «Надо поговорить» организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Мероприятие продлится два часа.

Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко выступила против общения украинцев и россиян по телемосту. У себя на странице в Facebook она призвала вынести вопрос проведения телемоста на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Такого же мнения придерживается лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Политик призвал украинского президента Владимира Зеленского принять меры, чтобы не допускать влияния Москвы на информационное поле Украины.

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