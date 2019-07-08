Более 230 домов остаются подтопленными в Иркутской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вода все еще не ушла из города Тулуна и поселка Октябрьский Чунского района.

«Остаются подтопленными два населенных пункта - город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района, 233 жилых дома с населением 604 человека, в том числе 107 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 233 приусадебных участка», - цитирует ТАСС ведомство.

Суммарно за время наводнения, которое началось в конце июня, в Иркутской области затопило 10900 жилых домов в 110 населенных пунктах, в которых проживают 34234 человека, включая 8074 ребенка. Были подтоплены 49 социально значимых объектов, 48 участков автотрасс, повреждены 22 автомобильных моста.

Сейчас идет восстановление жилой инфраструктуры в затопленных населенных пунктах. Так, военнослужащие инженерных подразделений ЦВО помогли наладить электроснабжение в Нижнеудинском районе. Также военные продолжают оказывать помощь пострадавшему населению: выпекают хлеб и организовывают его раздачу, выдают питьевую воду, расчищают территорию от завалов и мусора.

Кроме того, военнослужащие контролируют эпидемиологическую ситуацию в регионе. Военные биологи берут пробы грунта и воды в пострадавших районах, а после исследуют их на предмет опасных инфекционных заболеваний.