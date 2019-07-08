Миф, оказавшийся правдой: как дерганье мышью ускоряло работу в Windows 95

Регулярное подергивание курсора мыши на самом деле ускоряло работу OC Windows 95. Об этом сообщили пользователи Stack Exchange.

Необычный «метод» ускорения работы операционной системы объясняется архитектурой ОС Windows 95.

Пользователи пишут: Windows 95 применялась приоритетная многозадачность. Операционная система сама решает, какой задаче отдать приоритет. В свою очередь подергивание мышью как бы заполняет буфер новыми задачами, что позволяет быстрее перезагружать цикл.

Как сообщают в Сети, воспользовавшись лайфхаком, можно было бы сэкономить порядка 45 минут при установке «тяжелого» приложения.

При этом отмечается, что в следующих ОС Microsoft использовались другие системы многозадачности, поэтому данный «метод» более не актуален.