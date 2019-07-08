Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока - 2» для Берлина

Министр экономики Германии Петер Альтмайер рассказал, почему Берлин нуждается в «Северном потоке - 2».

По его мнению, российский газопровод не поставит Берлин в зависимость от Москвы, а только принесет экономическую пользу.

«Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет», - рассказал министр в интервью изданию Bild.

Альтмайер отметил, что в ближайшем будущем Германия откажется от угля и атомной энергетики. На переходный период ФРГ должна будет перейти на газотурбинные электростанции, что повлечет за собой рост потребности в газе.

Он добавил, что по этой причине Германия сейчас строит терминалы для приема сланцевого газа из США.

Также министр заявил, что приложит все усилия, чтобы Россия сохранила транзит своего газа через территорию Украины.

«Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.