Легковушка и байк вспыхнули после ДТП в центре Москвы: момент аварии

Серьезная авария произошла в Москве, на Фрунзенской набережной. Там автомобилист столкнулся с мотоциклистом. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Оба транспортных средства загорелись. Мотоцикл был полностью уничтожен огнем и не подлежит восстановлению.

© ДТП и ЧП Москва и МО, vk

Момент столкновения транспортных средств зафиксировала камера, и он был опубликован в Сети. На кадрах видно, как мотоцикл отбросило на несколько метров, а легковой автомобиль силой удара развернуло на 180 градусов.

В результате ЧП оба водителя пострадали, их доставили в больницу.