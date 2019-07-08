Легковушка и байк вспыхнули после ДТП в центре Москвы: момент аварии
Два человека получили травмы в результате ДТП. Они были госпитализированы.
© Видео: Fancy peanuts, Youtube © Фото: Fancy peanuts, Youtube
Серьезная авария произошла в Москве, на Фрунзенской набережной. Там автомобилист столкнулся с мотоциклистом. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Оба транспортных средства загорелись. Мотоцикл был полностью уничтожен огнем и не подлежит восстановлению.
Момент столкновения транспортных средств зафиксировала камера, и он был опубликован в Сети. На кадрах видно, как мотоцикл отбросило на несколько метров, а легковой автомобиль силой удара развернуло на 180 градусов.
В результате ЧП оба водителя пострадали, их доставили в больницу.