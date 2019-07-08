На Украину доставили первую партию американской нефти

Танкер Wisdom Venture с нефтью из США был замечен в порту Одессы в эту субботу, шестого июля. Таким образом была осуществлена первая в истории Украины поставка американской нефти.

Судно доставило 75 тысяч тонн нефти сорта Bakken, которую закупила ПАО «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Груз будет перенаправлен в береговые резервуары в ближайшие полтора дня.

Однако по мнению политолога Валерия Песецкого, объем нефти не соответствует реальным мощностям Кременчугского НПЗ.

«Это был самый большой в Украине советский нефтеперерабатывающий завод, рассчитанный почти на 19 миллионов тонн нефти. Не имеет никаких заказов, для того чтобы себя загрузить», - считает он.

По утверждению Песецкого, завод рассчитан на российскую нефть Urals, а не на легкую американскую. Поэтому вопрос переработки остается открытым.