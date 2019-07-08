Билл Гейтс рассказал о «магии и заклинаниях» Стива Джобса

Основатель Apple Сив Джобс сумел превратить компанию в одну из самых успешных и ценных в мире во многом благодаря «заклинаниям», утверждает его главный конкурент Билл Гейтс.

«Я был как младший волшебник. Он читал заклинания, и я видел, как люди загипнотизированы, но, поскольку я сам волшебник, заклинания не работают на меня», - поделился Гейтс воспоминаниями о Джобсе.

Он добавил, что никогда не встречал более мотивированного человека, который мог сделать прибыльным все, к чему прикасается. В качестве примера Гейтс напомнил: компания NeXT, возглавляемая основателем Apple, в 80-е годы не могла продать ни одного компьютера и вскоре прекратила выпускать оборудование. Однако она была выкуплена «яблоком» уже в 1997.

«Он привнес некоторые невероятно позитивные вещи», - цитирует Bloomberg признание Гейтса.

Напомним, основатель Apple Стив Джобс умер в 2011 году от рака поджелудочной железы.