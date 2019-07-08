Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Эксперты сравнили средние зарплаты жителей со стоимостью наборов тех или иных товаров и услуг и зафиксировали, что в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах доходы в значительной степени превышают расходы.

Так, в ЯНАО доходы населения приблизительно в три раза превышают стоимость этого пакета товаров и услуг. На одну десятую ниже данный показатель в Ненецком автономном округе. А следующий в регионе Чукотский автономный округ уже сильно отстает от лидера.

На четверном и пятом местах расположились Магаданская область и Югра, следует из списка, который публикует РИА Новости.

Кроме того, в рейтинг также вошли Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.