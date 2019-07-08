«Чистой воды провокация»: МИД Грузии о нецензурной брани журналиста в адрес Путина

В МИД Грузии отреагировали на скандальное выступление журналиста «Рустави 2» Георгия Габунии, когда он в эфире собственной передачи нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина.

В ведомстве осудили поступок телеведущего, назвав его «чистой воды провокацией». Подчеркивается, что нецензурная брань не имеет ничего общего со свободой слова.

Напомним, в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского президента Владимира Путина.

Власти Грузии резко осудили поведение журналиста. В знак протеста против неподобающего поведения местные жители вышли к зданию телеканала.

Спустя несколько часов стало известно, что «Рустави 2» прерывает свое вещание.