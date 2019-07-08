Названы самые романтичные места Москвы

Власти Москвы составили рейтинг самых романтичных мест столицы. Его возглавил Третьяковский мост - место, куда чаще всего приходят молодожены, чтобы повесить замочек как символ крепкого брака.

Далее расположились «Кузьминки», «Коломенское» и Братиславский парк. Как упоминается на сайте мэра Москвы, в «Кузьминках» есть «скамья примирения», на которую стоит обязательно присесть после ссоры, а «Коломенское» и Братиславский парк – идеальные места для фотосессий.

Следом идут живописные парк «Акведук» и ВДНХ.

Кроме того, москвичи оценили Аллею влюбленных в Нескучном саду и романтичный настрой, царящий в саду Эрмитаж.

В список попала и такая нетривиальная локация, как Булгаковский дом на Большой Садовой, где сотрудники установили «Почту любви».

А завершает рейтинг Соловьиная Роща в Куркино - одно из самых экологически чистых мест столицы.