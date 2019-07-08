Aurus признан конкурентным с зарубежными аналогами по расходу топлива

Автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива иностранным аналогам, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW седьмой серии с объемом двигателя пять литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный», - рассказал министр.

Он отметил, что в своем классе Aurus является одним из самых тяжелых и больших. Соответствующий автомобиль, находящийся в распоряжении Мантурова, прошел примерно 11 тысяч километров по подсчетам главы ведомства. По его словам, машину проверяют в то время, когда он находится в командировках.

При этом Мантуров не скрывает, что в процессе эксплуатации Aurus пока возникают технические вопросы.

«Это касается всех автомобилей без исключения. У меня были разные марки - начинал с Volvo в 90-х годах, и BMW, и Mercedes - у всех, как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни», - пояснил он.

Особенно часто это проявляется, когда речь идет о новых платформах.

Вместе с этим Мантуров рассказал, что сейчас концерн «Калашников» работает над прототипом мотоцикла Aurus. Новинка появится не раньше 2021 года.