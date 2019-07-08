Раскрыты новые подробности о мотоцикле Aurus

Концерн «Калашников» ведет работу над прототипом мотоцикла Aurus. По имеющейся информации, новинка появится не ранее 2021 года. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что работа идет в плановом режиме.

«Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Предполагается, что он будет продаваться и в России, и за рубежом.